تعليق عقوبة خالد مجدي 21 شهر

أخبار ليبيا24- خاص

أوضح رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات التابعة للجنة الأولمبية الليبية، واللجنة الدولية لمكافحة المنشطات عصام الدناع أن عقوبة المهاجم الليبي خالد مجدي بسبب تناول مادة محضورة تم تعليقها 21 شهرًا.

وذكر الدناع في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن العقوبة أصبحت 3 أشهر فقط تبدأ من 27 من فبراير الماضي، حتى 27 من شهر مايو المقبل.

وأكد رئيس اللجنة الطبية أنه لن يتم النظر في مدة الـ21 شهرًا، إلا في حالة تعمد تكرار الخطأ من اللاعب في غضون المدة الزمنية، وهي السنتان.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قد أوقف خالد مجدي، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة بعد أن تم أخذ عينة عشوائية عقب انتهاء مباراة فريقه النصر ودجوليبا المالي في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي، والتي تفوق فيها فريق النصر بنتيجة 1-0 .