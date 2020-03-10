تشكيل لجنة للإشراف المباشر على تصوير واستخراج جوازات الحالات المرضية

تشكيل لجنة للإشراف المباشر على تصوير واستخراج جوازات الحالات المرضية

أخبار ليبيا24

أصدر معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي تعليماته بتكليف عدد من الضباط بالإشراف المباشر على تصوير واستخراج جوازات سفر الحالات المرضية المستعجلة.

وباشرت اللجنة عملها وشرعت في تصوير الحالات الصحية العاجلة وبآلية تضمن حقوق المرضى، بالتنسيق مع رئيس مصلحة الحوزات والجنسية بالخصوص.

وتتولى اللجنة المشكلة والتي تتكون من عميد عصام سعد السنوسي وعميد عبد الله يونس الورفلي وعميد المهدي محمد التواصل مع المراكز الصحية لإتمام إجراءات المرضى.