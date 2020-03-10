بعد تألقه اللافت..الزمالك مهتم بضم الهوني

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أبدى مجلس إدارة نادى الزمالك المصري اهتمامه بالتعاقد مع المحترف الليبي حمدو الهونى، لاعب فريق الترجى التونسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

وجاء اهتمام الزمالك باللاعب عقب ظهوره بمستوى مميز مع الترجي والمنتخب الليبي ، وتألقه فى المباريات التى خاضها أمام الترجى فى بطولة السوبر الأفريقى، وربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأـكدت صحف مصرية أن أحد أعضاء مجلس الإدارة بنادي الزمالك تحدث مع اللاعب، خلال وجود البعثة فى تونس،

وأشارت إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الهوني طلب من الزمالك تقديم عرض رسمى للنادى التونسى، خاصة أنه يتبقى فى عقده موسم ونصف ولا يوجد شرط جزائى.