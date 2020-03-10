بخسائر 3 مليار دولار..الوطنية للنفط إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير

أخبار ليبيا24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الإثنين أن إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر نتيجة للإقفالات غير القانونية التي طالت المنشآت النفطية.

وأضافت المؤسسة في نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط أن الإنتاج بلغ 114,331 برميل في اليوم بحلول يوم الأحد 8 مارس 2020. وتسبّب هذا الانخفاض القسري في الإنتاج في خسائر مالية تجاوزت 2,932,005,883 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

وعبرت المؤسسة الوطنية عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

وأشارت المؤسسة إلى استمرارها في توفير المحروقات إلى كافّة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

وأكدت أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاد، الأمر الذي قد يؤدّي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع القادم.