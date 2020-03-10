انطلاق مهرجان الزي الوطني بسبها

اخبار ليبيا24

انطلقت اليوم الثلاثاء في سبها فعاليات مهرجان الزي الوطني في نسخته السادسة، والذي تنظمه جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث الشعبي، رفقة شركة السعفة للصناعات التقليدية، وبرعاية مكتب ثقافة سبها بالحكومة الليبية وصحيفة فسانيا.

وشهدت خشبة مسرح سبها الشعبي انطلاق أولى فعاليات المهرجان، والتي تضمنت عروضا للأزياء التراثية من مختلف مدن ومناطق الجنوب، شاركت فيها فرق شعبية من الطوارق والتبو والعرب.

وقال مدير مكتب ثقافة سبها بالحكومة الليبية المؤقتة إسماعيل حوماني لـ”أخبار ليبيا24″ إن المهرجان كان فرصة لتبادل الثقافات والاطلاع على تفاصيل وطقوس المكونات الاجتماعية من مختلف الجنوب.

وأضاف حوامني أن مناسبة الزي الوطني أصبحت بعد ست سنوات من المهرجانات التي تلقى إقبالا ملفتا من سكان المدينة والجنوب.

من جانبها، أوضحت رئيس جمعية البيت الأصيل عائشة معتوق لـ”أخبار ليبيا24″ أن المهرجان سيستمر لثلاثة أيام في مقر جمعية البيت الأصيل بمنطقة النزيلة بمحلة الجديد وسط المدينة.

وأشارت إلى أن المهرجان يشهد مشاركة فرقًا شعبية من أوباري ومرزق وقبر عون ووادي الشاطئ، وسينتهي في الثالث عشر من مارس الجاري بيوم المسير بالزي الوطني عبر شوارع المدينة.