المسماري يتهم باشاغا بتسليط عصابات لإرهاب المواطنين في طرابلس مشادة كلامية بين مواطنين وعناصر أمنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا24ـ

اتهم الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بتسليط عصابات لإرهاب المواطنين في العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في تدوينة على فيسبوك، “بأمر من باشاغا عصابات طرابلس تُرهب المواطنين الآمنين دون أي اعتبار للإنسانية وحقوق الإنسان واحترام آدميتهم”.

وأضاف، “مع العلم أن هذه العصابات هي من يعززها أردوغان بجيشه ونقل آلاف الإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى طرابلس لمحاربة الأمن والسلام الذي يضحي من أجله الجيش الوطني الليبي والشعب الليبي بالغالي والنفيس وبصفوة أبنائه”.

وأرفق المسماري تدوينته بمقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين مواطنين ليبيين بينهم نساء وعناصر أمنية يستقلون سيارة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وظهر في مقطع الفيديو، مواطنة تصرخ في وجه أحد عناصر الأمن التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتقول المرأة، وسط محاولة من قبل بعض الأشخاص لفض الاشتباك اللفظي: “حسبي الله فيكم. أحني مهجرينا من إحياشنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.