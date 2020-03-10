الصحة العالمية: 200 ألف من النساء في سن الإنجاب بليبيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية

الصحة العالمية: 200 ألف من النساء في سن الإنجاب بليبيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 200 ألف من النساء في سن الإنجاب في ليبيا، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وفق ما نشر مكتب المنظمة في ليبيا اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة، إن أكثر من 200 ألف من النساء في سن الإنجاب، من المحتمل أن حوالي 10% منهن حوامل، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، مشيرة إلى أن هذا العدد يشمل النازحين داخلياً والعائدين والمهاجرين واللاجئين.

ونوهت منظمة الصحة العالمية، إلى أن هذه الاحصائية جاءت وفقًا لنظرة عامة على للاحتياجات الإنسانية لعام 2020 في ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد أعلن بالتعاون مع الأمم المتحدة إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا، مؤكدًا مساهمة حكومة الوفاق بعشرة ملايين دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.