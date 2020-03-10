السراج يدعو رئيس جنوب إفريقيا إلى زيارة ليبيا.. والأخير يُلبي السراج: نعول على جنوب إفريقيا في قيادة الاتحاد الإفريقي ليولي اهتماما أكبر بالأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعوة إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لزيارة ليبيا، والتي قبلها الأخير معبرا عن شكره للسراج على هذه الدعوة.

جاء ذلك خلال زيارة السراج اليوم الثلاثاء، إلى جنوب إفريقيا ولقائه مع الرئيس رامافوزا بالقصر الجمهوري في بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب إفريقيا، وعبر الأخير عن امتنانه لتلبية السراج الدعوة لزيارة جنوب إفريقيا.

وقال السراج خلال اللقاء: “نعول على جنوب إفريقيا في قيادة الاتحاد الإفريقي خلال هذا الفترة الصعبة ليولي اهتماما أكبر بالأزمة الليبية”، مثمنا في الوقت نفسه ما تقوم به اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا التي يترأسها رئيس الكونغو برازفيل دنيس ساسو انغيسو.

وأعطى السراج، لمحة عن أسباب الأزمة الليبية التي تطورت إلى عدوان مسلح على العاصمة طرابلس يستهدف إعادة البلاد للحكم الشمولي، وفق قوله، مؤكدا في هذا الصدد على حق الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديموقراطية الذي كان هدف ثورته.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية اتفق الجانبين الليبي والجنوب إفريقي على التعاون في مجالات متعددة تشمل مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة، وتبادل الاستثمار ومساهمة شركات ومؤسسات جنوب إفريقيا في إعادة الإعمار، إضافة للتشاور السياسي والتعاون الأمني.

وعلق رئيس جنوب إفريقيا عن دعوة السراج قائلا، إن زيارته ستكون رسالة قوية من أجل السلام، وقد اتفق الطرفين على أن يحدد وزيري الخارجية في البلدين موعد إجراء هذه الزيارة.