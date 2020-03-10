الساعدي: قتال طرابلس أحد مقاصد القتال في الإسلام وكل حسب نيته الساعدي يحرض الشباب لقتال قوات الجيش بقوله أنه قصد شرعي من مقاصد القتال في الإسلام

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قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي سامي الساعدي، إن النية في القتال تتعلق بالدافع الذي تم الخروج من أجله للقتال، موضحًا أن الدفاع عن الأرض، لتملك القوة وظلم الغير، يُعد في سبيل الشيطان.

وتابع في مقابلة له، عبر برنامج “الإسلام والحياة” بفضائية “التناصح” القتال في طرابلس إذا كان من أجل الدفاع عن المستضعفين، فهذا من أنواع القتال لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا مقصد شرعي من مقاصد القتال في الإسلام”.

وأضاف الساعدي: “القتال في طرابلس حسب النية، فإذا كانت النية سيئة، أو علو في الأرض أو استباحة الأموال بغير حق، فلا ينطبق عليه المقصد الشرعي، فكل جندي يُحاسب على نيته”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .