الدراجات الليبية تحرز برونزية طواف موريتانيا

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أخبار ليبيا24

توج الدراج الدولي الليبي محمد الشبلي بالقلادة البرونزية في المرحلة الثانية من طواف موريتانيا الدولي “طواف الساحل الدولي ” في نسخته الثالثة.

وتحصل منتخب الدراجات على الترتيب السادس ، حيث تم احتساب نتيجة الفرق لأفضل ثلاثة دراجين دخلوا في الترتيب لكل مرحلة.

وشهد الطواف مشاركة 10 منتخبات وهي موريتانيا _ ليبيا _ المغرب _ تونس _ الجزائر _ مالي _ السنغال _ فرنسا _ ألمانيا _ غينيا .

و انطلق الطواف من العاصمة الموريتانية نواكشوط في الثالث من مارس الجاري مرورا بـ 5 مراحل وبمسافة مقطوعة 472 كم.

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