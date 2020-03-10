الدراجات الليبية تحرز برونزية طواف موريتانيا

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توج الدراج الدولي الليبي محمد الشبلي بالقلادة البرونزية في المرحلة الثانية من طواف موريتانيا الدولي “طواف الساحل الدولي ” في نسخته الثالثة.

وتحصل منتخب الدراجات على الترتيب السادس ، حيث تم احتساب نتيجة الفرق لأفضل ثلاثة دراجين دخلوا في الترتيب لكل مرحلة.