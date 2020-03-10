الدراجات الليبية تحرز برونزية طواف موريتانيا
أخبار ليبيا24
توج الدراج الدولي الليبي محمد الشبلي بالقلادة البرونزية في المرحلة الثانية من طواف موريتانيا الدولي “طواف الساحل الدولي ” في نسخته الثالثة.
وتحصل منتخب الدراجات على الترتيب السادس ، حيث تم احتساب نتيجة الفرق لأفضل ثلاثة دراجين دخلوا في الترتيب لكل مرحلة.
وشهد الطواف مشاركة 10 منتخبات وهي موريتانيا _ ليبيا _ المغرب _ تونس _ الجزائر _ مالي _ السنغال _ فرنسا _ ألمانيا _ غينيا .
و انطلق الطواف من العاصمة الموريتانية نواكشوط في الثالث من مارس الجاري مرورا بـ 5 مراحل وبمسافة مقطوعة 472 كم.