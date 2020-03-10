أسماء مرشحة لخلافة غسان سلامة.. متى تعلن الأمم المتحدة عن مبعوثها الجديد إلى ليبيا ثمانية أيام مرّت على استقالة غسان سلامة

أخبار ليبيا24

ثمانية أيام مرّت على إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، استقالته من منصبه، دون أن تفصح الأمم المتحدة حتى اليوم عن خليفة لمبعوثها المستقيل.

وبعد عامين ونصف من توليه لمهمته الأممية في ليبيا، أعلن غسان سلامة، استقالته من مهامه، بسبب مشاكل صحية، حسب ما غرّد به يوم الإثنين 2 مارس2020 على صفحته بموقع تويتر.

وقال سلامة: “سعيت لعامين ونيف للّم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”، مشيرًا إلى أن مسارات المفاوضات لحل الأزمة انطلقت “رغم ترّدد البعض”.

وأضاف، متحدثًا عن سبب استقالته، “لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”، وقال إنه تقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لأجل إعفائه من مهامه.

ومن المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة خلال الأيام القادمة خليفة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وتشير المعلومات إلى وجود ثلاثة مرشحين محتملين لخلافة سلامة، وهم نائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز، التي تشغل منذ يوليو 2018 منصب نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

والسوداني يعقوب الحلو الذي يحتمل أن يرشحه الاتحاد الأفريقي ويشغل حاليا منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

والمرشح الثالث هو الدبلوماسي التونسي، خميس الجهيناوي، الذي يعد من أبرز الشخصيات المطلعة على تفاصيل الأزمة الليبية، وقاد خلال السنوات الماضية مفاوضات بشأن الأزمة في ليبيا.

وبإعلان الأمم المتحدة عن اسم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؛ فإن عدد المبعوثين الأمميين منذ العام 2011 سيرتقي إلى سبعة مبعوثين أممين.

ومنذ اندلاع الثورة في ليبيا عام 2011 عينت الأمم المتحدة ستة مبعوثين؛ فشلوا جميعًا في التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة في البلاد.

والمبعوثين هم الأردني عبد الإله الخطيب والبريطاني إيان مارتن واللبناني طارق متري والإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر، إضافة إلى اللبناني غسان سلامة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تسريع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، بعد استقالة غسان سلامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المُستشار أحمد حافظ بأن الاتصال الهاتفي “تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصةً في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة؛ وتم تناول أهمية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية”.