وزارة المالية بالحكومة الليبية تشرع الأسبوع القادم بإحالة مرتبات شهري يناير وفبراير

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أعلنت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية اليوم الإثنين إنها ستشرع في إحالة مرتبات شهر يناير وفبراير المتأخرة إلى الجهات الممولة من الخزينة العامة.

وأفادت الوزارة، أنها عملية إحالة المرتبات ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصرف ليبيا المركزي البيضاء أنه لا علاقة له بمرتبات العاملين بالدولة سواء بالاعتماد أو السداد، مشيرًا إلى أن ذلك من اختصاص ومسؤولية مباشرة للحكومة الليبية ووزارة المالية.

وكشف المركزي، أن الحكومة الليبية استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، والذي امتد لخمس سنوات، مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية.

وقال المصرف، إنه انطلاقا من أن المرتب حاجة ضرورية وماسة وحق مكتسب للموظف وحرصا على السلم الاجتماعي؛ فإن قد قام بتسييل مرتبات شهر يناير وفبراير بحساب وزارة المالية.

وأكد المصرف، أنه لن يتوقف عن تغطية المرتبات، مشترطًا على وزارة المالية الالتزام بالضوابط من خلال تقديم البيانات المطلوبة.