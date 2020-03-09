ماكرون يستقبل حفتر في قصر الإليزيه

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أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أن الرئاسة الفرنسية نظّمت استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي.

وأفاد المكتب، أن حفتر بحث مع الجانب الفرنسي آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي أشاد بالدور المحوري الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي في دعم عمليات مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب إن ماكرون أكد لحفتر على دعمه التام للجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مكتب إعلام القيادة، إن حفتر اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش الزيارة.

ووصل حفتر إلى باريس مساء أمس الأحد في زيارة رسمية، وذلك بعد تلقيه دعوة الشهر الماضي من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس.