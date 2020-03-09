قضية شغلت الرأي العام..جنائي بنغازي يضبط المتورطين في مقتل عامل سوداني

أخبار ليبيا24

أكدت مُديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين أن قسم البحث الجنائي نجح في فك ألغاز جريمة مقتل عامل سوداني الجنسية وحرق عيادة مُجمع السلاوي.

وذكر مكتب الإعلام في المديرية أن أعضاء قسم البحث الجنائي بُمديرية الأمن، أحبطوا مخططات تخريبية، من جانب تشكيل عصابي كان يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة.

وكشف أن البداية كانت عندما وردت إشارة لاسلكية من قبل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن مُفادُها واقعة حرق العيادة المجمعة السلاوي ما يعرف بعيادة 11يونيو بمنطقة السلماني الشرقي بالتحديد شارع فلسطين داخل اختصاص مركز شرطة العروبة ، ووردت معلومات اخرى عبر غرفة العمليات مُفادُها الأعتداء على عامل سوداني الجنسية داخل العيادة.