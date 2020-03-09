قضية شغلت الرأي العام..جنائي بنغازي يضبط المتورطين في مقتل عامل سوداني
أخبار ليبيا24
أكدت مُديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين أن قسم البحث الجنائي نجح في فك ألغاز جريمة مقتل عامل سوداني الجنسية وحرق عيادة مُجمع السلاوي.
وذكر مكتب الإعلام في المديرية أن أعضاء قسم البحث الجنائي بُمديرية الأمن، أحبطوا مخططات تخريبية، من جانب تشكيل عصابي كان يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة.
وكشف أن البداية كانت عندما وردت إشارة لاسلكية من قبل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن مُفادُها واقعة حرق العيادة المجمعة السلاوي ما يعرف بعيادة 11يونيو بمنطقة السلماني الشرقي بالتحديد شارع فلسطين داخل اختصاص مركز شرطة العروبة ، ووردت معلومات اخرى عبر غرفة العمليات مُفادُها الأعتداء على عامل سوداني الجنسية داخل العيادة.
وأضاف مكتب الإعلام أنه على الفور تم خروج دوريات من قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن للبحث والتحري عن الفاعل وبعد 6 ساعات فقط من الواقعة تم تحديد هوية الجناة وتحديد مكان تواجدهم وضبطهم جميعاً.
وأوضح مكتب الإعلام في المديرية أنه تم إسعاف العامل ولكن في صباح اليوم التالي توفي متأثر بجراحه، حيثُ اعترف أحد الجناة بطعن العامل بزجاجة كبيرة في بطنه وقام الثاني بضربه باسطوانة الإطفاء الخاصة بالعيادة على الرأس وسقط العامل مغمى عليه.
وأكد مكتب الإعلام أن الثالث قام برميه بالنار وإشعال النار بالعيادة بعد واقعة الضرب والاعتداء وسرقة عدد اثنان شاشات مرئية ولاب توب وأشياء أخرى.
وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم و إيداعهم بالحجز القانوني إلى حين عرضهم على النيابة العامة.