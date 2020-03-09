صحة الوفاق تمنع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية
أخبار ليبيا24
أصدرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أمس الأحد كتابًا رسميًا بشأن منع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وخاطبت الوزارة مكاتب الجوازات في المطارات والمنافذ البرية بالتعاون لتنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.
وطالبت وزارة الصحة وزارة المواصلات بمخاطبة شركات الطيران بشأن ضرورة استخدام نموذج بطاقة المتابعة الصحية للمسافرين العائدين إلى ليبيا لتعقب الحالة الصحية للمواطنين المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خارج البلاد.
وفي ذات السياق وجّهت وزارة الصحة خطابًا إلى وزارة الخارجية بشأن التواصل مع الجالية الليبية بالخارج وحصرهم والتواصل مع الموظفين العاملين بالسفارات والقنصليات وتوجيههم بالحد من التنقل بين المناطق الموبوءة.