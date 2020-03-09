صحة الوفاق تمنع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية

صحة الوفاق تمنع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية

أخبار ليبيا24

أصدرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أمس الأحد كتابًا رسميًا بشأن منع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وخاطبت الوزارة مكاتب الجوازات في المطارات والمنافذ البرية بالتعاون لتنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.