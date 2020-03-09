شهود: سقوط عشرات الصواريخ في قصف عشوائي لقوات الوفاق على منطقة قصر بن غشير

شهود: سقوط عشرات الصواريخ في قصف عشوائي لقوات الوفاق على منطقة قصر بن غشير أنباء تتحدث عن سقوط ضحايا

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ذكر شهود عيان أن قوات الوفاق جددت اليوم الإثنين قصفها للأحياء السكنية بمنطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس، مشيرين إلى مقتل عدد من المدنيين جراء القصف.

وأكد الشهود، أن عشرات الصواريخ سقطت اليوم على الأحياء السكنية، مما أدى إلى تدمير جزء من المنازل الواقعة بتلك الأحياء.

ووفقا للشهود؛ فقد لقي ثلاثة عمال مصرعهم جراء سقوط صاروخ غراد على ورشة بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قوات الوفاق استهدافها لعدد من مخازن الأسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي بالمنطقة.

وأظهر تسجيل مصور لحظات سقوط عدة صواريخ على قصر بن غشير، فيما أظهرت صور جرى تداولها على موقع تويتر، تصاعد دخان أسود كثيف جراء سقوط صواريخ على المنطقة.

وكان الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد تحدث مساء يوم الأحد عن وجود تحشيد لقوات الوفاق لشن هجمات ضد قوات الجيش الوطني في عدة محاور.

وقال المسماري، “إن وحدات الاستطلاع التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبعد تجميع المعلومات وتحليلها عن تحشيد للمليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة للسراج والمدعومة بعناصر ارهابية تركية وذلك لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة”.