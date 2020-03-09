حوارية قانونية حول المرأة في القانون الليبي بسبها

أخبار ليبيا24

عقدت منظمة رسيل للتنمية والتوعية وحقوق الإنسان بسبها صباح اليوم، جلسة حوارية حول القانون الليبي والمرأة، شارك فيها عدد من الناشطات بالحركة النسوية وعضو إئتلاف القانونيين بسبها.

وقالت رئيس منظمة رسيل للتنميو والتوعية وحقوق الإنسان حواء اللافي لأخبار ليبيا24، إن هذه الجلسة جاءت لتدارس عدد من مواد القانون الليبي المتعلقة بوضع المرأة على مختلف الصعدة، وكذلك دراسة الحقوق السياسية للمرأة وأوضاع الزواج والطلاق للمرأة.

وأوضحت اللافي ان منظمة رسيل تسعى لتعريف فئات من المرأة في سبها بالقانون الليبي، بهدف توعيتها ودفعها للمطالبة بحقوقها القانونية، مبينة ان هذه الحواريات لها دورها في هذا المجال.