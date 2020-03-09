تقلبات جوية تشهدها عدة مناطق يوم غد الثلاثاء في ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بتقلبات جوية بداية من يوم غد الثلاثاء.

وأشار المركز في بيان له إلى أن التقلبات الجوية ستؤدي إلى سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على المناطق الممتدة من رأس جدير وحتى مصراتة ومسلاتة و بن وليد و ترهونة والقريات ومناطق الجبل الغربي و السدادة والوشكة وبونجيم.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التقلبات ستؤدي إلى تجمع المياه في الطرق والأماكن المنخفضة وسيول وجريان بعض الأودية.

وأوضح المركز أن هذه التقلبات ستشمل بداية يوم الأربعاء مناطق الوسط و الجفرةوبعض مناطق الشمال الشرقي السرير وتازربو.