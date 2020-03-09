الصويعي يكشف أسباب اعتذاره عن المنتخب الليبي الصويعي : نأمل أن يكون الحظ مع زملائي في البطولة الإفريقية للمحليين

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتذر مدافع الاتحاد، عبد العزيز الصويعي، عن الالتحاق بالمنتخب الليبي للمحليين.

وعزا الصويعي عبر حسابه على فيسبوك “الاعتذار لأسباب شخصية”، قائلاً اعتذر لكافة الجماهير الليبية دون استثناء، ولمنتخب ليبيا خاصة، لعدم التحاقي بالمنتخب في هذا الوقت، وذلك بسبب ظروفي العائلية القاهرة الخاصة بأمي”.

وختم : “نأمل أن يكون الحظ مع زملائي في البطولة الإفريقية للمحليين، وأتمنى أن يقدموا مستوى يليق بليبيا، وجمهورنا الحبيب المتعطش للفرحة”.

واستدعى فوزي البنزرتي، 23 لاعبا للدخول في معسكر تحضيري بتونس، استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين “الكاميرون 2020”.