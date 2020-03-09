اكتشاف نفطي جديد بمنطقة حوض سرت لصالح شركة الخليج العربي للنفط القدرة الإنتاجية للبئر تصل لـ400 برميل نفط و68 ألف قدم مكعب من الغاز يوميا

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كشفت شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي اليوم الإثنين عن اكتشاف بئر نفطي جديد بمنطقة حوض سرت تصل قدرته الإنتاجية إلى 400 برميل و68 ألف قدم مكعب من الغاز بشكل يومي.

وقالت الشركة، إن الاكتشاف جاء بعد حفرها البئر الاستكشافية ض ض 1-47 الذي يقع على بعد 50 كلم شمال غرب حقل البيضاء النفطي.

وأوضحت، أن الاختبارات الإنتاجية للبئر بدأت في ديسمبر 2019، وانتهت بداية مارس 2020، مؤكدة أن البئر حققت إنتاجية تصل إلى 400 برميل نفط يوميا، و68 ألف قدم مكعب من الغاز يوميا.