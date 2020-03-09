استعدادات لاحتضان بطولة “3×3” لكرة السلة اللجنة المنظمة للبطولة ستطبق القوانين واللوائح المعمول بها بالاتحاد الليبي والاتحاد الدولي للعبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد مدينة بنغازي خلال الأيام المقبلة لاحتضان بطولة كرة السلة “3×3″، وستقام منافسات المسابقة على أرضية ملعب أكاديمية النجم الأزرق المكشوف بمنتجع الأصايل السياحي .

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها ستطبق القوانين واللوائح المعمول بها بالاتحاد الليبي والاتحاد الدولي للعبة .

وستكون البطولة خاصة بالمواليد (2002 / 2003 / 2004)، بشرط أن يكون اللاعب مسجلاً مع أحد الأندية التابعة للاتحاد الفرعي بنغازي.

وضمت اللجنة المشرفة على البطولة بطولة “3X3″ الثانية لكرة السلة الحكم حميد الحمري رئيساً، والحكم جلال الورفلي نائبا للرئيس وبعضوية فرج الفرجاني عضواً مصطفى الكوافي عبدالحكيم زايد .