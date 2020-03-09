إعلان قائمة منتخب القوة البدنية المشارك في بطولة العالم للأساتذة

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أخبار ليبيا24- خاص

أصدر الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية القائمة النهائية للمنتخب الوطني للعبة وذلك حسب اختيار المدير الفني للمنتخب الليبي طارق مخلوف.

وضمت القائمة في فئة الأساتذة 1 عمر شبيك وأشرف الفلاح ومحمد الإسكندراني وعادل الجزيري وحسين أكديش وعلاء الدين الشيخي
أما فئة الأساتذة 2 فضمت عبدالله بوشعالة وفرج البرعصي.

وفِي فئة الأساتذة 3 عبدالله المغربي، وسيشارك الرياضيين في منافسات بطولة العالم للأساتذة والمقرر إقامتها نهاية أبريل المقبل في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا

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