إعلان قائمة منتخب القوة البدنية المشارك في بطولة العالم للأساتذة

إعلان قائمة منتخب القوة البدنية المشارك في بطولة العالم للأساتذة

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية القائمة النهائية للمنتخب الوطني للعبة وذلك حسب اختيار المدير الفني للمنتخب الليبي طارق مخلوف.

وضمت القائمة في فئة الأساتذة 1 عمر شبيك وأشرف الفلاح ومحمد الإسكندراني وعادل الجزيري وحسين أكديش وعلاء الدين الشيخي

أما فئة الأساتذة 2 فضمت عبدالله بوشعالة وفرج البرعصي.

وفِي فئة الأساتذة 3 عبدالله المغربي، وسيشارك الرياضيين في منافسات بطولة العالم للأساتذة والمقرر إقامتها نهاية أبريل المقبل في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا