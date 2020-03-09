أنباء عن وصول حفتر إلى باريس في زيارة رسمية

أنباء عن وصول حفتر إلى باريس في زيارة رسمية ماكرون كان قد قدّم دعوة لحفتر في فبراير الماضي لزيارة فرنسا

أخبار ليبيا24

تحدثت مصادر صحفية اليوم الإثنين عن وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة وصفت بالرسمية.

ومن المتوقع أن يلتقي حفتر خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام للجيش الليبي لزيارة فرنسا.

وتلقى حفتر في 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة.