وفاة شخصين وإصابة خمس في قصف استهدف منطقة عرادة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مركز الطب الميداني والدعم التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن فريق المتابعة قام بجولة ميدانية للوقوف على حجم الإصابات التى خلفتها سقوط قذائف عشوائية مساء اليوم الأحد، بمنطقة عرادة – شرفة الملاحة.

وأضاف المركز، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن القذائف تسببت في وفاة كلا من؛ محسن محمد السبت، 29 سنة، وماجد عبدالله بالحاج، 50 سنة”.

وتابع المركز: “تمت إصابة كل من؛ محمد عادل المقرحي، 12 سنة، وعلى شعبان الطوشي، 33 سنة، وسالم عامر البوعيشي، 35 سنة، وسيف النصر عامر البوعيشي، 37 سنة، وعبد الحميد محمد النعمي، 50 سنة”.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على نقل جميع الحالات الى مصحة الفتح، ومصحة الأبراج، ومصحة الاستقلال، لتلقي العلاج اللازم تحت إشرف مركز الطب الميداني والدعم.