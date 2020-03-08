مستشفى الجلاء ببنغازي يبحث في إمكانية توفير الاحتياجات الضرورية تعرف على احتياجات مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة ببنغازي

أخبار ليبيا24

عقد اليوم الأحد بمستشفى الجلاء للحوادث والجراحة في بنغازي اجتماع موسع لبحث الاحتياجات التي يتطلب توفيرها داخل الأقسام التابعة للمستشفى.

واجتمع مدير عام المستشفى، الدكتور أحمد أرضيوه، ونائبه الدكتور ناصر الرفاعي، ورئيس الشؤون الطبية، الدكتور ونيس العبيدي، مع رؤساء الأقسام العلاجية بالمستشفى لمناقشة بعض احتياجات الأقسام.

وبحسب مكتب الإعلام بالمستشفى، فقد جرى خلال الاجتماع بحث إمكانية التعاقد مع عناصر طبية وطبية مساعدة من أطباء وممرضين.

كما جرى بحث إمكانية فتح العناية الفائقة وتجهيزها بالكامل في أقرب وقت وتوفير بعض المعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات، إضافة إلى التنسيق والاتفاق مع المستشفيات الفاعلة بالمدينة في استقبال الحالات.

وفي ختام الاجتماع، أوصى مدير عام المستشفى بضرورة تنفيذ تلك الاحتياجات حسب المكانيات المتاحة. ومستشفى الجلاء هو أحد أكبر وأقدم المستشفيات الليبية والوحيد المتخصص في الحوادث والجراحة في كامل شرق ليبيا.