مدير المرصد السوري: ترحيل مقاتلين من داعش قبل أشهر من سوريا إلى ليبيا

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، ترحيل مقاتلين من جنسيات مختلفة من دول شمال إفريقيا معظمهم من عناصر تنظيم الدولة “داعش” قبل أشهر من سوريا إلى ليبيا.

وأشار عبدالرحمن في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” أمس السبت، إلى خروج الجهاديين إلى ليبيا خلال معركة إدلب التي توقفت الساعات الماضية، على حد قوله.

ووفقاً لما نشره المكتب الإعلامي للمرصد السوري، فقد أضاف عبدالرحمن: أن “المقاتلين الذين في ليبيا هم أكبر من الرقم الذي نتحدث عنه في المرصد ولكن ما يعنينا هم المرتزقة السوريين فقط”.

وتابع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قائلا: إن “آلاف الجهاديين اليوم عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف وجرى نقلهم إلى ليبيا تحت العباءة التركية”.

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