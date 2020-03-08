فرنسا وقطر تدعوان إلى ضرورة اعتماد وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

فرنسا وقطر تدعوان إلى ضرورة اعتماد وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى ضرورة اعتماد وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا تتقيد به جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية القطري إلى فرنسا لبحث إلى الأزمات الإقليمية التي يواجهها الشرق الأوسط، التي يقيم بشأنها البلدان حوارًا دائمًا ومنتظمًا مع نظيره الفرنسي، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد.

وشدد لودريان ونظيره القطري، على ضرورة اعتماد وقف إطلاق نار دائم تتقيد به جميع الأطراف، وبضرورة تنفيذ الأولويات المحددة في النتائج التي اُعتُمدت إبان مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي على وجه السرعة.

وأكد الوزيران، على استهلال حوار شامل تتمثل فيه جميع الأطراف الليبية ويضم أيضًا كل البلدان المجاورة لليبيا وجميع شركائها الإقليميين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري، لإجراء مشاورات متعلقة بالأوضاع في ليبيا وإدلب السورية، وإضافة إلى مساعٍ لإطلاق قناة الجزيرة القطرية محطتها الناطقة باللغة الفرنسية من باريس بعدما تواترت أنباء عن رفض الأخيرة منح الترخيص لنشاطها.