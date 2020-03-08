صحة الوفاق تؤكد خلو ليبيا حتى الآن من إصابات بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، خلو ليبيا حتى الآن من تسجيل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ونفت الوزارة في بيان لها أمس السبت، ما يتردد من شائعات حول استقبال أقسام الإسعاف بالمستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو الخاصة في ليبيا لحالات ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن الحالتين اللتين جرى استقبالهما بأقسام الإسعاف في مستشفيات طرابلس، مصابتين بمرض الالتهاب الرئوي الحاد، وهما لشيخ مُسن والآخر رجل مصاب بمرض “فقدان المناعة المكتسبة”.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن هاتين الحالتين توجهتا إلى أقسام الإسعاف بعد أن ظهرت عليهما أعراض تمثّلت في ضيق التنفس وسعال وهبوط في الدورة الدموية، بحسب البيان الصادر عن رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبوالنيران.