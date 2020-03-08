دون كشف هويته..مصدر يؤكد إصابة أحد إرهابيي درنة خلال معارك طرابلس

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كشف مصدر مطلع اليوم الأحد إصابة أحد أبرز العناصر المتطرفة من مدينة درنة خلال المعارك ضد القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن المتطرف والشهير بـ”البرج” أصيب في محور عين زارة في طرابلس خلال اليومين الماضين ، لافتا إلى أن الإصابة كانت على مستوى البطن.

وأشار المصدر إلى أن الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية للمتطرف دون الإفصاح عن هويته في إحدى المصحات الطبية في طرابلس.

وذكر المصدر أن المتطرف التحق بصفوف قوات الوفاق منذ أبريل 2019 وأصبح مسؤولا عسكريا من ضمن ما يعرف “سرية سالم دربي” في مليشيا ” 319 ” وهو رامي على سلاح رشاش عيار 23 و رامي دبابة.