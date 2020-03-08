بوشناف يصدر تعليماته المشددة بمنع دخول مواطني البلدان المنكوبة بكورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

في إطار متابعته الدائمة والدؤوبة للأمن القومي الليبي بجوانبه المتمثلة في الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي والطبي، وسعا منه لحماية البلاد من أية أخطار محدقة به، أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته المشددة للإدارة العامة لأمن المنافذ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنع دخول أي أجنبي يشتبه في قدومه من إحدى الدول التي انتشر فيها وباء ” كورونا” إلى ليبيا.

وقضت تعليمات الوزير بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية الالتزام التام بما يصدر عن المختصين في وزارة الصحة من تعليمات بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تمنع دخول الوباء إلى ليبيا، مشددا على ضرورة الكشف على كل القادمين إلى ليبيا في مختلف المنافذ قبل دخولهم للبلد.

وتأتي هذه التعليمات ضمن الخطة (ب) من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن من انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات السابقة التي اتخذها بوشناف في ذات الشأن.

وتضم الخطة (ب) مندوبين عن المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى قطاع الصحة من مسؤولي الحجر الصحي والمستشفيات والمراكز الطبية القريبة من مختلف المنافذ.

وبدأت الخطة (أ) بتاريخ الرابع عشر من يناير 2020 ميلادي باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المنافذ من خلال توفير أجهزة الكشف الحراري وتجهيز غرف الحجر الصحي وغيرها.

فيما تشمل الخطة (ب) تشديدا أكبر للإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال توفير سيارات إسعاف عناية مركزة بالمنافذ، وتوفير متطلبات التشخيص المعملي للكشف عن فيروس كورونا الجديد من خلال جهاز التحاليل (PSR)، وتحديد غرفة عمليات مشتركة بوزارة الصحة.

ودعا وزير الداخلية للمزيد من التوعية حيال المرض وطرق انتشاره وآليات التعامل معه، مؤكدا على ضرورة تطبيق أقصى درجات التنفيذ في التعليمات الصادرة حماية للوطن والمواطن.