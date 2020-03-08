بن علي يتألق ويقود كروتوني للفوز في إيطاليا

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قاد النجم الدولي الليبي أحمد بن علي فريقه “كروتوني” أمس السبت لفوز ثمين على نظيره فينيسيا بثلاثة أهداف لهدف على أرضية ملعب بيرلويجي بيترو لحساب الجولة 28 من منافسات دورى الدرجة الثانيه الإيطالي .