بن علي يتألق ويقود كروتوني للفوز في إيطاليا
أخبار ليبيا24
قاد النجم الدولي الليبي أحمد بن علي فريقه “كروتوني” أمس السبت لفوز ثمين على نظيره فينيسيا بثلاثة أهداف لهدف على أرضية ملعب بيرلويجي بيترو لحساب الجولة 28 من منافسات دورى الدرجة الثانيه الإيطالي .
بن علي سجل هدف كروتوني الأول مطلع الدقيقة 12 وأضاف الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 47 من الشوط الثاني.
وبهدفيه أمام فينسيا أصبح رصيد بن علي 7 اهداف هذا الموسم، وبهذا الفوز ارتفع رصيد كروتوني إلى 49 نقطة وضعته في وصافة ترتيب فرق السيريا b خلف المتصدر بنيفنتو صاحب 66 نقطة.