بعد قرار مجلس الأمن.. مؤسسة الاستثمار: لم نطلب رفع التجميد عن الأصول والأموال الليبية

بعد قرار مجلس الأمن.. مؤسسة الاستثمار: لم نطلب رفع التجميد عن الأصول والأموال الليبية قالت إنها وضعت استراتيجية لحماية الأصول

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأحد عدم مطالبتها لمجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن الأصول والأموال الليبية ولا تستهدف رفعه، مشيرة إلى التزامها التام بنظام العقوبات المفروض على ليبيا.

يأتي ذلك، بعدما قررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، يوم الخميس، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت المؤسسة، في بيان، “إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتجميد أصولها، جاءت بناء على طلب من الحكومة الليبية ومن أجل حماية وصون أصولها وأموالها”، مؤكدة أنها على تواصل وتنسيق مستمر مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفريق الخبراء لها، وتحرص على توفير كافة الإمكانيات والبيانات التي تمكن الفريق من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأضاف، إنها “وضعت استراتيجية لحماية الأصول، وهي تحت التجميد، وتسعى في إطارها لإجراء تعديلات طفيفة على نظام العقوبات، بما يكفل تجنيبها من التعرض لأي خسائر مع بقائها تحت التجميد”.

وقالت، “إنها باشرت تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للتحول وإنفاذ الحوكمة والشفافية والمساءلة وتعزيز بناء الثقة مع الأطراف الدولية، وفق أفضل الممارسات المتبعة في صناديق الثروة السيادية من خلال تطبيق مبادئ سانتياغو.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار، أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأنها هي صندوق سيادي للأجيال القادمة لكل الليبيين دونما استثناء.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، قد رحبت بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعكس التعاون المتين بين مؤسسات الدولة وتنسيقها الكامل مع وزارة الخارجية ودبلوماسيتها والبعثة الليبية بنيويورك، والتي هيأت لاجتماعات وفود المؤسسة مع المسؤولين في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.