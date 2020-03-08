المليشيات تأكل بعضها .. تصفية أحد أهم رجال فتحي باشاغا في صلاح الدين

أخبار ليبيا 24- متابعات

تداولت حسابات مقربة من القوات التابعة لحكومة الوفاق، صورا تفيد العثور على جثة مسؤول الحماية بعمارات صلاح الدين، محمد أرفيدة المصراتي، مساء أمس السبت.

وتضمنت الأخبار التي تداولتها حسابات قوات الوفاق، أن جثته أرفيدة أحد القيادات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق والمكلف بالإشراف على المرتزقة السوريين من قبل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وجدت ملقاة أمام العمارة H4 بحي صلاح الدين في العاصمة طرابلس .

واتهمت بشكل مباشر مليشيا النواصي المعروفة بـ”القوة الثامنة” المنضمة إلى “قوة حماية طرابلس” بمحاور القتال، بقتل أرفيدة الذي يعد أحد رجال فتحي باشاغا، ما يشعل الخلاف بين المليشيات وبعضها بعضا.

وجاءت تصفية أرفيدة، على ما يبدو، بعد خلاف بين مليشيا النواصي وباشاغا، عندما شن الأخير هجوما عليها في مؤتمر صحفي، أكد خلاله أنه سيسعى إلى تفكيك المليشيات، ثم ذكر بعدها أن السجل التاريخي لمليشيا النواصي مليء بالفساد، ما دفع مليشيا النواصي لتهديد باشاغا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراجع باشاغا عن هجومه على ميليشيا النواصي، بعد يوم واحد من الواقعة، قائلاً: “عندما تحدثت، لا أقصد النواصي بأكملها، لأن بهم أناس شرفاء، يقاتلوا على الجبهة، ومتواجدين في التبات، وبها ناس مشهود لهم، ولكن بهم أناس تدخلوا في المخابرات ويستغلوا المخابرات الليبية، فهذا يعمل ضدنا حيث يقبض على ضباط الشرطة بدون وجه حق”.