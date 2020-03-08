المسماري يكشف وجود تحشيد لقوات الوفاق لشن هجوم واسع ضد الجيش

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تحدث الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، عن وجود تحضيرات لقوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، لتنفيذ هجوم واسع ضد وحدات الجيش بمختلف المحاور، ما يشير إلى احتمالية قيام وحدات الجيش بشن ضربات استباقية لعرقلة قوات الوفاق من القيام بأي عمل ضده.

وبيّن المسماري، أن قيادة الجيش تلقت معلومات مؤكدة من وحدات الاستطلاع تفيد بتحشيد المليشيات “الإجرامية والإرهابية” المدعومة بعناصر من تركيا، لشن هجوم على مواقع الجيش الوطني بمختلف المحاور.

وفي، تدوينة على فيسبوك، قال المسماري: “إن وحدات الاستطلاع التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تؤكد، وبعد تجميع المعلومات وتحليلها عن تحشيد للمليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة للسراج والمدعومة بعناصر إرهابية تركية، وذلك لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة”.

وشن الجيش الوطني الأيام الماضية ضربات استباقية لمنع قوات الوفاق من توجيه ضربات على مواقع وحداته في مختلف المحاور بغرب ليبيا.

وسبق أن كرر الجيش الوطني التزامه بالهدنة المعلنة يوم 12 يناير الماضي، إلا أنه أكد جاهزيته لأي محاولة لضرب قواته من قبل قوات الوفاق، المدعومة بمقاتلين مرتزقة جاءوا من سوريا عبر تركيا للقتال ضد الجيش مقابل حصولهم على 2000 دولار أمريكي.