المسماري: إسقاط الطائرة التركية المسيرة يستهدف ردع المليشيات التي تخترق الهدنة المسماري: القصف المدفعي متبادل على مواقع قوات الوفاق لمنعه من التقدم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن إسقاط الطائرة التركية المسيرة جاء بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق .

المسماري أكد ، في تصريحات صحفية، أنهم لا يزالوا ملتزمين بالهدنة المعلنة في الثاني عشر من يناير الماضي، مضيفا: “ما قمنا به أمس من عمليات يستهدف ردع المليشيات التركية والإرهابية الليبية التي تحاول من حين لآخر اختراق الهدنة ومهاجمة قواتنا، مستغلة المساحة الواسعة التي تمنحها هذه الهدنة”.

وحول آخر التطورات العسكرية، ذكر: “القصف المدفعي متبادل على مواقع العدو لمنعه من المناورة وتحريك قواته”، متابعا: “نحن في إعلان الهدنة تمسكنا بحقنا في الرد القاسي على العدو، وما زلنا نعمل في إطار هذا الرد”.

وأردف: “الأمور الميدانية تسير بشكل عام ممتاز، سواء في محاور غرفة عمليات طرابلس أو غرفة عمليات سرت، حيث تجري عمليات غرب المدينة بنحو 120 كيلومترا”.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش، أعلنت أمس السبت، استهداف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، مؤكدة أن الدفاعات الجوية قامت بإسقاطها في جنوب العاصمة.

ولا يزال مطار معيتيقة الوحيد العامل بمدينة طرابلس وغرب البلاد مغلقا حتى إشعار آخر أمام الملاحة الجوية، بعد استهدافه بقذائف مدفعية وصواريخ الثلاثاء الماضي، ما دفع إدارة المطار إلى تحويل الرحلات وعملياتها إلى مطار مدينة مصراتة.