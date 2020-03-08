المريمي: سنحضر مسار جنيف بشروط والجيش على أعتاب وسط طرابلس المريمي: الأمم المتحدة لم تفصل في استقالة سلامة

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قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن المجلس موافق على حضور أي مسار من مسارات جنيف في حالة دعوة مجلس النواب لذلك، موضحًا أن ذلك سيتم وفقًا للجنة الحوار التي تم تكليفها من قبل مجلس النواب والتي يبلغ عددها 13 عضوًا.

المريمي أضاف “سنحضر لكن شريطة رد البعثة الأممية على استفسارات وأسئلة مجلس النواب، التي أرسلها إلى بعثة الأمم المتحدة”، مُطالبًا بالسماح لـ 13 عضوًا الذين اختارهم مجلس النواب لتمثيله في الحوار السياسي بجنيف.

وواصل: “الأمم المتحدة لم تفصل حتى الآن في استقالة غسان سلامة ولم تعلن قبول استقالته، لكننا متواصلون مع مبعوثية الأمم المتحدة لدى ليبيا، ولن ننسحب من جنيف رغم الخروقات التي تقترفها الميليشيات الإرهابية في طرابلس ورغم قرار وقف إطلاق النار الذي يتلزم به الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بعكس الميليشيات”.

واختتم المريمي “نتيجة لعدم التزام الميليشيات بقرار وقف إطلاق النار بات الجيش على أعتاب وسط طرابلس والتي يبعد عنها بمسافة كيلوميترات قليلة، وسُنفاجأ خلال الأيام المقبلة أن الجيش حرر وسط العاصمة طرابلس من الإرهاب”.