القوات المسلحة تقصف تجمعًا للأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية الاستهداف تم بعد عملية رصد مسبقة لأماكن تواجد مدافع الهاوزر التي تقصف الأحياء المدنية

أخبار لبيبيا 24 – خبر

قال عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات أجدابيا، عقيلة الصابر، إن القوات المسلحة قصفت تجمعًا للأفراد والآليات بقاعدة معيتيقة الجوية الواقعة تحت سيطرة الجنود والمستشارين الأتراك.

الصابر أضاف ، في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، أن الاستهداف تم بعد عملية رصد مسبقة لأماكن تواجد مدافع الهاوزر التي تقصف الأحياء المدنية من قبل الميليشيات، بالإضافة لغرف تحكم بالطيران المسير ورادارات يستخدمها الأتراك في أعمالهم العسكرية ضد الشعب، مؤكدًا أن العملية تمت بنجاح.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.