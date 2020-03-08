الثني يطّلع على آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية

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بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، اليوم الأحد في بنغازي، سير عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البلدية في البلديات التابعة للحكومة الليبية.

واطلع الثني خلال الاجتماع على آخر الاستعدادات لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي.

وكان وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية قد أجرى في فبراير الماضي زيارة تفقدية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، للوقوف على آخر استعداداتها من النواحي اللوجستية والفنية والإدارية.

وأكد الوزير، في فبراير الماضي، أنه لم يعد هناك أي سبب أو عائق أمام اللجنة للبدء في العملية الانتخابية، بعد استكمال التجهيزات وإنهاء مرحلة الإعداد.

وأشار إلى أن ما يفصل الإعلان عن الموعد الفعلي هو الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد الأولوية في اختيار البلديات التي ستجرى بها الانتخابات.