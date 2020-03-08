البنزرتي يختار 23 لاعبا لمعسكر تحضيري قبل انطلاق الشأن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي اليوم الأحد قائمة منتخب المحليين التي ستدخل معسكر تحضيري بتونس تحضيرا لبطولة أفريقيا الشأن (الكاميرون 2020).

واختار المدرب فوزي البنزرتي 23 لاعبا، هم: “مراد الوحيشي، وعبد الحكيم التركي، وفتحي الطلحي، وجمال سعد، وعبد الرحيم التريكي، وصلاح فكرون، وعلاء القجدار، وطاهر بن عامر، ويوسف مينا، وعبد العزيز الصويعي، ومحمود عكاشة، ومعاذ العمامي، وبلقاسم رجب، وربيع الشادي، ومحمد التهامي، ومهند بوعجيلة، وأسامة البدوي، وعمران سالم، وأنس المصراتي، ومحمد الغنيمي، وأحمد القديري، ومحمد التاورغي، ومعتز المهدي”.

وسيدخل المنتخب معسكره في مدينة سوسة، بعد غداً الثلاثاء، ويتواصل إلى حين السفر إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين، المقرر انطلاقها في الرابع من أبريل المقبل.