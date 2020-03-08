الاتحاد الليبي يخاطب الاتحاد السكندري بشأن أنيس سلتو

أخبار ليبيا24

أكدت إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري أنها تلقت خاطبًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم وذلك من أجل انضمام المهاجم أنيس سلتو لصفوف منتخب بلاده.

ويأتي استدعاء السلتو لاستعدادات المنتخب الليبي لمواجهة غينيا الاستوائية في 25 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسيشارك المهاجم اللليبي مع الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي في 22 من الشهر الجاري بستاد السويس ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.