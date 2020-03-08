افتتاح مركز عمليات الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية WHO بطبي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي اليوم الأحد افتتاح مركز عمليات الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية WHO داخل المركز.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر إن مركز العمليات يهدف لتسهيل إدارة الحالات الطارئة لجميع الأخطار الناتجة من تفشي الأمراض وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع خلال الأزمات.

وأضاف أن المركز يهدف أيضا للتواصل مع مختلف الجهات ذات الصله ورصد الاحداث والكوارث والاستجابة السريعة لها ورفع مستوى الوضع الصحي بما يتوافق مع المعايير العالمية وتعزيز البحث العلمي والقرارات المبنية على البراهين.

وأشار قويدر إلى أن المركز يهدف كذلك لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الطوارئ، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز مستوى السلامة.