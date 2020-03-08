إحصائيات “كورونا” في حوض البحر المتوسط حتى 8 مارس 2020
أخبار ليبيا24
– إيطاليا 5883 إصابة، 233 وفاة، 589 متعافيا
– فرنسا 949 إصابة، 16 وفاة، 12 متعافيا
– إسبانيا 525 إصابة، 10 وفيات، 30 متعافيا
– اليونان 66 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– مصر 48 إصابة، 0 وفيات، 1 متعافي
– لبنان 28 إصابة، 0 وفيات، 1 متعافي
– البرتغال 21 إصابة ، 0 وفيات، 0 تعافي
– الجزائر 19 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– فلسطين 19 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– مالطا 3 إصابات، 0 وفيات، 0 تعافي
– المغرب 2 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– تونس 1 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
* إجمالي عدد المصابين حول العالم نحو 106 آلاف شخص
* إجمالي عدد المتعافين حول العالم أكثر من 60 ألف شخص
* إجمالي عدد الوفيات حول العالم 3600 شخص