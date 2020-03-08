إحصائيات “كورونا” في حوض البحر المتوسط حتى 8 مارس 2020

9

أخبار ليبيا24

– إيطاليا 5883 إصابة، 233 وفاة، 589 متعافيا
– فرنسا 949 إصابة، 16 وفاة، 12 متعافيا
– إسبانيا 525 إصابة، 10 وفيات، 30 متعافيا
– اليونان 66 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– مصر 48 إصابة، 0 وفيات، 1 متعافي
– لبنان 28 إصابة، 0 وفيات، 1 متعافي
– البرتغال 21 إصابة ، 0 وفيات، 0 تعافي
– الجزائر 19 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– فلسطين 19 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– مالطا 3 إصابات، 0 وفيات، 0 تعافي
– المغرب 2 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
– تونس 1 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي
* إجمالي عدد المصابين حول العالم نحو 106 آلاف شخص
* إجمالي عدد المتعافين حول العالم أكثر من 60 ألف شخص
* إجمالي عدد الوفيات حول العالم 3600 شخص

المزيد من الأخبار

إعدام أخطر إرهابي في ليبيا ومصر ..”عشماوي” من الكلية الحربية إلى حبل…

ضاقت بالإرهابيين كافة السبل..”الجزراوي” إرهابي يتوقع وصوله إلى ليبيا ضمن…

نعاه تنظيم القاعدة..من هو أبو طلحة الحسناوي؟

ضمن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا..داعشي متطرف يتوقع وصوله إلى طرابلس تعرف عليه

المزيد

إعدام أخطر إرهابي في ليبيا ومصر ..”عشماوي” من…

ضاقت بالإرهابيين كافة السبل..”الجزراوي” إرهابي…

نعاه تنظيم القاعدة..من هو أبو طلحة الحسناوي؟