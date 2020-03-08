إحصائيات “كورونا” في حوض البحر المتوسط حتى 8 مارس 2020

أخبار ليبيا24

– إيطاليا 5883 إصابة، 233 وفاة، 589 متعافيا

– فرنسا 949 إصابة، 16 وفاة، 12 متعافيا

– إسبانيا 525 إصابة، 10 وفيات، 30 متعافيا

– اليونان 66 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي

– مصر 48 إصابة، 0 وفيات، 1 متعافي

– لبنان 28 إصابة، 0 وفيات، 1 متعافي

– البرتغال 21 إصابة ، 0 وفيات، 0 تعافي

– الجزائر 19 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي

– فلسطين 19 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي

– مالطا 3 إصابات، 0 وفيات، 0 تعافي

– المغرب 2 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي

– تونس 1 إصابة، 0 وفيات، 0 تعافي

* إجمالي عدد المصابين حول العالم نحو 106 آلاف شخص

* إجمالي عدد المتعافين حول العالم أكثر من 60 ألف شخص

* إجمالي عدد الوفيات حول العالم 3600 شخص