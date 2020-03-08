أعضاء الهيئات القضائية في إجدابيا يؤدون وقفة احتجاجا على اختطاف قاض بمحكمة الخمس الابتدائية

أعضاء الهيئات القضائية في إجدابيا يؤدون وقفة احتجاجا على اختطاف قاض بمحكمة الخمس الابتدائية الوقفة الاحتجاجية تزامن مع وقفات أخرى في المرج وطبرق

أخبار ليبيا24

أدى أعضاء الهيئات القضائية إجدابيا بالتزامن مع وقفات احتجاجية مماثلة في المرج وطبرق، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية استنكارا لواقعة اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية، محمد بن عامر، المختطف منذ 26 فبراير الماضي من منزله بمدينة القره بوللي.

وأكد الأعضاء، في بيان ألقي أمام مبنى محكمة إجدابيا الابتدائية، على استقلال القضاء وهيبته وحماية أعضائه من مثل هذه الاعتداءات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا لهيبة القضاء.

وحمّلوا، الجناة المسؤولية الكاملة على اختطاف القاضي محمد بن عامر وطالب الجهات المسؤولة في الدولة بالبحث والتحري وفك أسره والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في الـ 26 من فبراير الماضي اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية “محمد بن عامر” في ظروف غامضة بمدينة القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس.