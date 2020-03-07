مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الليبي ينقذ 2168 مهاجرا خلال 2020

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن خفر السواحل الليبي أنقذ 2168 مهاجرا غير شرعيا في عرض البحر المتوسط خلال عام 2020، كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أمس الجمعة، أن مجموعة من المهاجرين الذين جرى إنقاذهم أنزلوا في ميناء طرابلس التجاري، مشيرة إلى نقل حوالي 34 مهاجرا من مركز التجمع والمغادرة في طرابلس إلى مصراتة.

وأشارت المفوضية، إلى تسجيل نحو 2696 لاجئا وطالب لجوء في ليبيا منذ بداية العام الحالي؛ من بينهم 344 مهاجرا خلال الأيام الماضية، أغلبهم من سوريا والسودان وفلسطين وإريتريا والصومال وإثيوبيا، وفق قولها.

وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد قتلى حوادث الغرق بالبحر المتوسط إلى أكثر من 20 ألفًا منذ 2014، لافتة إلى أن أحدث تلك الحوادث وقع قبالة السواحل الليبية في 9 فبراير الماضي.