سرقة أسلاك الكهرباء على خط الأسمنت بدائرة توزيع غرب زليتن

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت أن مجموعة مجهولة قامت فجر اليوم بسرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء على خط الإسمنت بدائرة توزيع غرب زليتن.

وأضاف مكتب الإعلام في الشركة أن هذا الأمر أدى إلى فقدان التغذية عن نحو أكثر من (25) محول وانقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المزارع والأحياء السكنية والتجارية والصناعية الواقعة بمنطقة غرب زليتن.

وناشد مكتب الإعلام الجهات الأمنية في منطقة زليتن بضرورة وضع حل جذري للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد شبكة التوزيع بالانهيار .

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