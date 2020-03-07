دفاعات الجيش تحطم طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت إسقاط طائرة مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس إثر محاولتها استهداف قواته.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في منشور “منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة”.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الطائرة أسقطت أسقطت بالقرب من منطقة الأحياء البرية جنوبي طرابلس.

وسبق للدفاعات الأرضية للجيش الوطني إسقاط ستة طائرات مسيرة تركية والتي تعتمد عليها قوات الوفاق لشن ضربات على قوات الجيش الوطني.

والطائرات المسيرة أرسلتها تركيا إلى ليبيا في إطار مواصلة دعمها للمجموعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق، والتي تعد أحد أهم الأسلحة الي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني، الذي استطاع تدمير كامل الطائرات الحربية التقليدية لقوات الوفاق.