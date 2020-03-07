ختام دورة الماجستير المصغر للعاملين بقطاع الإعلام والثقافة الدورة من ضمن عدة دورات أقامها قسم التدريب بمكتب الإعلام والثقافة ببنغازي

أخبار ليبيا24

اختتم قسم التدريب والتطوير في مكتب الإعلام والثقافة في بنغازي، يوم الخميس، دورة الماجستير المهني المُصغر في الإدارة السلوكية.

يأتي ذلك ضمن خطة قسم التدريب والتطوير في مكتب الإعلام والثقافة بنغازي لإقامة دورات تدريبية بعدة مجالات.

واستهدفت الدورة التي انطلقت يوم الأحد واحتضنها مركز وهبي البوري الثقافي، موظفي مكتب الإعلام والثقافة وعدد من موظفي من قطاعات الدولة المختلفة، بالتعاون مع منظمة المعرفة الثقافية للتنمية والتعليم والتعلم.

وقالت رئيس قسم التدريب والتطوير بمكتب الإعلام بنغازي، ابتسام الشيخي، إن مكتب الإعلام والثقافة ببنغازي سعى إلى أن يتحصل موظفي مكتب الإعلام على شهادة الماجستير المصغر.

وأفادت أنها، تواصلت لهذا الغرض مع جهات أخرى للتسجيل والحضور، مشيرة إلى أن الدورة قدمتها المدربة فاطمة العبيدي.

وسبق لقسم التدريب والتطوير بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي، اختتام عدة دورات في عدد من المجالات خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بقطاع الدولة.