توزيع صناديق القمامة داخل الطرق الفرعية بحي “السيرتي” ببنغازي

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باشرت بلدية بنغازي اليوم السبت فى نشر صناديق قمامة ببعض الشوارع الفرعية بحي “السيرتي” تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس التسييري، صفر بوجواري.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة ثانية من خطة توزيع صناديق القمامة داخل المدينة، التي جرى تنفيذها كمرحلة أولى بالطرق الرئيسية، وذلك في إطار متابعة ملف النظافة العامة للمحافظة على المظهر والشكل الحضاري، ولرفع معدلات النظافة داخل بنغازي.