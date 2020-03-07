بعد الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية بتونس.. نيويورك تايمز: ما يصل إلى 1500 إرهابي تونسي تدفقوا إلى ليبيا

بعد الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية بتونس.. نيويورك تايمز: ما يصل إلى 1500 إرهابي تونسي تدفقوا إلى ليبيا نيويورك تايمز تنفي إصابة أي شخص من طاقم السفارة في الهجوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن انتحاريان فجرا نفسيهما قرب السفارة الأمريكية في تونس أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة أربعة آخرين ومدني في “أخطر هجوم” على تونس منذ شهور.

الصحيفة الأمريكية أضافت، في تقرير لها “لم يصب طاقم السفارة في الهجوم الذي وقع في جزء من العاصمة التي تضم العديد من السفارات ومكاتب المؤسسات الدولية، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور”.

وتابعت: “حافظت تونس، مسقط رأس انتفاضات الربيع العربي، على انتقال متقطع في بعض الأحيان إلى الديمقراطية منذ أن أطاحت الاحتجاجات بزين العابدين بن علي، في عام 2011، لكنها كانت أيضًا هدفًا للمتشددين الإسلاميين، فثلاث هجمات رئيسية وقعت في عام 2015، والتي أعلن تنظيم داعش عنها، أسفرت عن مقتل العشرات”.

وواصلت: وقع الهجوم يوم الجمعة فى حوالى الساعة الحادية عشرة صباحًا عندما اقترب رجلان من دورية أمنية فى الشارع من السفارة الأمريكية وفجروا متفجرات، وفقا لما ذكره المسؤولون”.

وأردفت أن السفير الأمريكي في تونس، دونالد بلومي، قدم تعازيه لأسرة وزملاء ضابط الشرطة الذي قُتل، والذي حدده المسؤولون التونسيون على أنه المقدم توفيق ميساوي”.

وكتب السفير الأمريكي في تونس، عبر حساب السفارة الرسمي على فيسبوك : “أود أن أشكر السلطات التونسية على حمايتها الفورية لسفارة الولايات المتحدة، وكذلك ردهم السريع على التحقيق في الموقف”.

وأكملت الصحيفة الأمريكية: “قاد المهاجمون دراجة نارية باتجاه شاحنة تابعة للشرطة كانت متوقفة بالقرب من السفارة والتي أصيبت بأضرار في الانفجار، حيث طوقت قوات الأمن المنطقة التي كانت مليئة بالحطام وأجزاء الجسم”.

واستدركت: “في السنوات الأخيرة، كافحت تونس للسيطرة على تهديد القاعدة والجماعات الإسلامية الأخرى، ولا تزال تحت حالة الطوارئ، وحدودها التي يسهل اختراقها مع الجزائر وليبيا قد سمحت للمتشددين بالمغادرة والعودة”.

الصحيفة استطردت “ساهم التونسيون بكثافة في صفوف القاعدة والدولة الإسلامية، حيث ذهب ما لا يقل عن 5500 إلى ليبيا وسوريا والعراق للقتال، وما يصل إلى 1500 تدفقوا إلى ليبيا المجاورة”.

وتابعت: “كما كانت قوات الأمن والشرطة التونسية هدفًا لهجمات صغيرة في يونيو الماضي، حيث فجر انتحاريان تفجيرات في هجمات منفصلة في تونس العاصمة، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وجرح ثمانية أشخاص، وفي أكتوبر 2018م، أصابت امرأة 15 شخصًا بجروح، من بينهم 10 من ضباط الشرطة، عندما فجرت نفسها في وسط تونس”.

واختتمت الصحيفة: “تعرضت السفارة الأمريكية في تونس للهجوم في عام 2012م من قبل حشود المحتجين على شريط فيديو معادي للمسلمين”.