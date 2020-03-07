انطلاق المرحلة الثانية لدوري الفئات السنية لكرة الطائرة تفوق آمال الأهلي على آمال النصر بثلاث أشواط لشوطين

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت يوم أمس الجمعة بمجمع المرحوم سليمان الضراط في مدينة بنغازي وقاعة المرحوم أحمد الحاسي بمدينة المرج المرحلة الثانية لدوري الفئات السنية بنغازي لكرة الطائرة .

وجاءت النتائج المسجلة بقاعة المرج تفوق براعم المروج على براعم الأخضر بنتيجة شوطين لصفر، وفي اللقاء الثاني تفوق آمال المروج على آمال الأخضر بنتيجة ثلاث أشواط لصفر .

وعلى أرضية مجمع المرحوم سليمان الضراط تفوق براعم النصر على براعم الهلال بشوطين لصفر، وفي اللقاء الثاني تفوق آمال الأهلي على آمال النصر بنتيجة ثلاث أشواط لشوطين .